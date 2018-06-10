Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из состава «Большой восьмерки» (G8). Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку» — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин добавил, что будет рад увидеть лидеров стран-участниц объединения в Москве.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны восьмерки (США, Германия, Франция, Канада, Британия, Япония и Италия) отказались работать с РФ и начали проводить встречи в формате G7.

Последний саммит «семерки» прошел в Квебеке 8–9 июня. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите обратил внимание, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7. Американский лидер добавил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил,что хочет видеть Россию в G8, однако для этого требуется соблюдение Минских соглашений.

Против возвращения Москвы в G8 выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение РФ «пока невозможно».



