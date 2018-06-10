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Минтруд предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Министерство труда выступило с инициативой о введении штрафов за отказ в обслуживании «по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом». Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, для должностных лиц предполагаются штрафы в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб., юридические лице могут заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В ведомстве уточнили, что введение штрафов связано с тем, что маломобильные категории граждан часто сталкиваются с отказом «в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре».

«Зачастую за таким отказом стоят формальные причины, ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам», — считают в министерстве. До 28 июня законопроект находится на стадии публичного обсуждения. 

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призвала включить в полицейские бригады специалистов по работе с инвалидами.

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