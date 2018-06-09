Прямой эфир

ФК «Тосно» прекращает существование

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Тосно», в минувшем сезоне завоевавший Кубок России, прекращает существование. Об этом сообщил основатель Fort Group Максим Левченко.

Угар по воротам
Самые странные товары к ЧМ-2018

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи Fort Group», — написал Левченко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что дальнейшее содержание команды «не по карману» Fort Group. Тем не менее, компания выполнит взятые на себя обязательства. В частности, будут выплачены долги по зарплате работникам клуба и футболистам.

«Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается!», — резюмировал Левченко.

Футбольный клуб «Тосно» был основан в 2013 году. Команда базировалась в одноименном городе Ленинградской области. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге прошел подземный футбольный матч
Смолов снялся в ролике Гая Ричи к ЧМ-2018 по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017