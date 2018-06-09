ФК «Тосно» прекращает существование

Футбольный клуб «Тосно», в минувшем сезоне завоевавший Кубок России, прекращает существование. Об этом сообщил основатель Fort Group Максим Левченко.

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи Fort Group», — написал Левченко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что дальнейшее содержание команды «не по карману» Fort Group. Тем не менее, компания выполнит взятые на себя обязательства. В частности, будут выплачены долги по зарплате работникам клуба и футболистам.

«Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается!», — резюмировал Левченко.

Футбольный клуб «Тосно» был основан в 2013 году. Команда базировалась в одноименном городе Ленинградской области. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.

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