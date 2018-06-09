Лагерь «Ласпи» под Севастополем закрыли из-за инфекции

Севастопольский детский лагерь «Ласпи» временно закрыли из-за вспышки инфекции. Решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю уточняет, что на данный момент госпитализирован 21 человек — 16 детей и пятеро вожатых. У них отобраны клинические материалы.

В ведомстве посчитали, что исследования очага инфекции необходимо проводить без детей. Поэтому и было принято решение прекратить первую смену лагеря.

В свою очередь, губернатор Дмитрий Овсянников пообещал «кадровые решения в департаменте образования», который занимался подготовкой лагеря.

Агентство напоминает, что первые отравления в «Ласпи» были зафиксированы накануне, 8 июня. Однако тогда сообщалось о двух госпитализированных с диагнозом «гастроэнтерит».

А 6 июня вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в другом севастопольском лагере — «Чайка». Там госпитализирован 21 человек. Следователи проводят проверку.

Портал iz.ru сегодня сообщал о возбуждении уголовного дела по факту массового отравления детей в лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. По последним данным, заболели 64 человека.

Причиной отравления могли стать говяжьи котлеты или творожно-рисовая запеканка.