Вакцинацию детей от гемофильной инфекции хотят сделать обязательной

Детей в России планируется бесплатно прививать от гемофильной инфекции, следует из доклада Минздрава (есть у «Известий»). Сейчас от гемофильной палочки бесплатно прививают только младенцев из группы риска. Минздрав планирует ввести вакцинацию для всех детей.

В министерстве отметили, что рассчитывают расширить Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) к 2020 году. Сейчас обсуждается вопрос необходимых средств для расширения НКПП. Соответствующие предложения уже внесены в правительство.

Разработка отечественной вакцины против гемофильной инфекции находится на стадии завершения, сообщили в Национальной иммунобиологической компании при госкорпорации «Ростех» (поставляет отечественные вакцины, произведенные по полному циклу в рамках НКПП).

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Календарь прививок расширят