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Эксперт рассказал о символизме вылепленных Путиным и Си Цзиньпинем пельменей

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский считает, что кулинарный мастер-класс президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, особенно лепка гоубулей — блюда, похожего на пельмени, — стал символом развития отношений РФ и КНР.

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По словам эксперта, в Китае пельмени подразумевают связь нового со старым и построение каких-то связей, и их лепка является стопроцентно символическим действием.

«Китайцы не могут приготовить что-то не символическое. На укрепление связей, на создание новых связей, отношений и так далее. Грубо говоря, «Матрица. Перезагрузка», — цитирует Виногродского НСН.

Также Путин научился готовить тяньцзиньское блюдо, которое напоминает фаршированные блины. Российский лидер дал попробовать приготовленный им блин китайскому коллеге.

Путин приехал в Китай с трехдневным рабочим визитом. Си Цзиньпин вручил российскому лидеру орден Дружбы Китая. Президент России стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.

Также лидеры двух стран посетили товарищеский хоккейный матч между сборными России и Китая и прокатились на скоростном поезде «Фусин» в город Тяньцзинь. Кроме того, Путин пригласил Си Цзиньпина в качестве главного гостя на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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