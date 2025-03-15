Песков заявил о сокращении времени для выполнения ВСУ предложения Путина
Предложение президента России Владимира Путина украинским боевиками сложить оружие в Курской области остается в силе, но время на то, чтобы принять его, сокращается. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока действует», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.
Песков также отметил, что у бойцов ВСУ время «сокращается, как шагреневая кожа».
Ранее, 14 марта, Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, подчеркнул российский президент. Путин таким образом отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил «пощадить» украинские формирования в Курской области.