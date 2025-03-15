Ушаков указал на услужливое поведение лидеров стран Европы при Трампе

Лидеры стран Европы ведут себя крайне услужливо при президенте США Дональде Трампе. Об этом 13 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Комментируя многочисленные заявления глав европейских государств о необходимости немедленного перемирия на Украине, диссонирующие с их более ранними воинственными призывами, помощник президента отметил, что европейцы ведут себя в точности так, как предрекал российский лидер Владимир Путин.

«Он (Путин. — Ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина [Трампа]. Примерно то, что сейчас происходит», — сказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Во время интервью Зарубину 2 февраля российский лидер заявил, что европейские политики после прихода Трампа к власти быстро «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Тогда он выразил мнение, что президент США «наведет порядок» среди стран Запад.

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек крах Евросоюза в случае успеха российско-американских переговоров. По его мнению, именно Москва и Вашингтон сейчас решают судьбу Европы.