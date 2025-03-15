Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 15 марта связались по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — говорится в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что президенты условились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин и Лукашенко по итогам переговоров 13 марта обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности. Российский лидер уточнил, что на встрече он белорусским коллегой обсудил актуальные международные и региональные вопросы.