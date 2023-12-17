Губернатор Петербурга принял участие в съезде «Единой России»
Губернатор Александр Беглов принял участие в состоявшемся в Москве съезде партии «Единая Россия». Глава Санкт-Петербурга поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах президента.
«Петр Великий завершил начатое Александром Невским. А теперь дело Петра продолжает наш президент», — отметил Беглов.
По мнению Александра Беглова, с Владимиром Путиным во главе государства россияне могут быть уверены и спокойны за будущее России и Санкт‑Петербурга.
Беглов подчеркнул, что с Путиным есть уверенность в будущем и успешном развитии страны.
На съезде «Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина, который 8 декабря объявил о выдвижении на президентских выборах в 2024 году.
Уже 9 декабря прошло первое заседание Команды президента. В инициативную группу вошли представители «Единой России», «Молодой гвардии», Народного фронта, военные, ученые, артисты, лидеры общественных объединений.