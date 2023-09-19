Единовременную выплату получат жители и освободители блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Денежные средства получат граждане, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда», сообщает телеканал «Известия». Выплаты приурочены к 80-летию снятия блокады.

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