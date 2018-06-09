Суд обязал Малобродского ознакомиться с делом «Седьмой студии» до 19 июля

Басманный суд Москвы обязал бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского ознакомиться с делом «Седьмой студии» до 19 июля.

«Удовлетворить ходатайство следствия частично, ограничить срок ознакомления Малобродского и его защиты с материалами дела до 19 июля», — постановила судья в субботу, 9 июня.

В настоящий момент его адвокаты ознакомились примерно со 130 томами дела из 258, отмечает «РИА Новости».

Срок ознакомления с материалами дела ограничен для всех фигурантов до 19 июля. После этого они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. СК завершил расследование 16 мая.

По данным следствия, режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер компании Нина Масляева, экс-глава департамента господдержки Минкультуры и директор РАМТа Софья Апфельбаум и продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, обвиняемые в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных с 2011 по 2014 год для «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».