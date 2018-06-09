Прямой эфир
Сюжет:

Суд обязал Малобродского ознакомиться с делом «Седьмой студии» до 19 июля

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы обязал бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского ознакомиться с делом «Седьмой студии» до 19 июля. 

«Мы не можем строить закон исходя из отдельного прецедента»
Владимир Толстой — о разработке проекта закона «О культуре» с учетом дела Кирилла Серебренникова

«Удовлетворить ходатайство следствия частично, ограничить срок ознакомления Малобродского и его защиты с материалами дела до 19 июля», — постановила судья в субботу, 9 июня.

В настоящий момент его адвокаты ознакомились примерно со 130 томами дела из 258, отмечает «РИА Новости».

Срок ознакомления с материалами дела ограничен для всех фигурантов до 19 июля. После этого они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. СК завершил расследование 16 мая.

По данным следствия, режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер компании Нина Масляева, экс-глава департамента господдержки Минкультуры и директор РАМТа Софья Апфельбаум и продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, обвиняемые в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных с 2011 по 2014 год для «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серебренникову дали полтора месяца на чтение дела «Седьмой студии»
Фигуранту дела «Седьмой студии» Итину стало плохо на заседании суда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017