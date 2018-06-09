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Пушков назвал беспредметным обсуждение возвращения России в G7

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал условия для обсуждения вопроса возвращения России в состав саммита «большой семерки».

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По мнению политика, разговор о возвращении России является беспредметным до тех пор, пока государства – участники G7 ведут против нее экономическую войну.

«Обсуждать возвращение России в G7 беспредметно, пока против нее ведется экономическая война членами «семерки». До той поры пока санкции не отменены, это вопрос чисто риторический», — написал сенатор в Twitter.

Пушков подчеркнул, что для начала переговоров западные страны должны отменить санкции против России.

«Сперва — отмена санкций, а затем уже — всё остальное. Утром — деньги, вечером — стулья», — резюмировал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки» в Канаду, заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

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