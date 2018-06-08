Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК «Система»

Основной владелец российский инвестиционной компании «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну Феликсу, который в компании занимает должность зампреда совета директоров. Об этом говорится в релизе АФК «Система».

«В результате доля Феликса Владимировича Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 2,6817%, Владимира Петровича Евтушенкова — 61,703%», — указано в сообщении.

Как пояснил официальный представитель компании Сергей Копытов, изменение долей участия в капитале проводится в рамках новой концепции, закрепляющей личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний. «При этом Владимир Петрович Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК «Система», — приводит «РИА Новости» комментарий Копытова.

Кроме того, президент группы компаний Андрей Дубовсков выкупил пакет акций корпорации в размере 0,0102% уставного капитала, увеличив свою долю в капитале до 0,0242%.

В марте суд Башкирии снял обеспечительные меры с активов АФК «Система», которые были наложены по иску компании «Роснефть».