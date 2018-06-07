Бизнесмены России и Молдавии подпишут соглашения на $150 млн

На российско-молдавском форуме, который состоится в сентябре в Кишиневе, будут подписаны бизнес-соглашения на сумму более $150 млн. Мероприятие пройдет при участии президента Молдавии Игоря Додона. Об этом «Известиям» рассказал один из организаторов форума — сопредседатель «Деловой России» (ДР) Андрей Назаров.

Российско-молдавский экономический форум (MREF) — деловое мероприятие, организованное для обсуждения актуальных вопросов развития торгового сотрудничества двух стран. Первый MREF пройдет 19–21 сентября 2018 года в Кишиневе при участии президента республики Молдова Игоря Додона. Как рассказал «Известиям» сопредседатель ДР (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей) Андрей Назаров, на форуме будет подписан ряд соглашений по реализации совместных российско-молдавских проектов на общую сумму свыше $150 млн.

— Большинство проектов будут осуществляться на территории Молдавии. При этом речь идет о сотрудничестве российских и молдавских компаний в области сельского хозяйства, виноделия, логистики, строительства, легкой промышленности и других отраслей, — заявил Андрей Назаров.

Он также добавил, что в 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику составил около $150 млн.

— Мы планируем превысить общий годовой приток. Сейчас интенсивно развивается сотрудничество между российскими и молдавскими предпринимателями. Собственно, это и есть причина, почему организация подобного форума стала необходимой. Участниками форума станут более 500 человек, в число которых войдут представители деловых и политических кругов, — рассказал Андрей Назаров. — Мы надеемся, что вскоре Россия вернется на первое место в рейтинге иностранных инвесторов в молдавскую экономику. Ведь развитие экономических контактов может стать хорошей опорой для налаживания политических отношений.

С предстоящим бизнес-форумом связаны большие ожидания, учитывая, что мероприятие пройдет по инициативе президента республики Игоря Додона, пояснил «Известиям» депутат от молдавской партии социалистов Владимир Цуркан. По его словам, несмотря на прозападный вектор действующего правительства страны, экономические интересы неизбежно берут верх.

— Неслучайно именно с избранием Игоря Додона наладились экономические отношения с Россией. Правящее большинство, конечно, всячески пытается торпедировать положительную динамику. Однако и бизнесмены, и простые люди понимают: реализовать экономический потенциал страны можно, только активно работая на рынках СНГ. В первую очередь — России, — отметил парламентарий. — Уверен, препятствия на этом пути будут преодолены, особенно после предстоящих парламентских выборов (запланированы на конец ноября 2018 года. — «Известия»).

Президент Молдавии Игорь Додон неоднократно выступал за углубление связей с РФ и заявлял об открытости молдавской экономики для российских инвесторов. В 2017 году РФ занимала шестое место по прямым инвестициям в экономику республики. На начало 2018 года в Молдавии было зарегистрировано 988 предприятий с участием российского капитала, общий объем которого составлял $650 млн.

Молдавия уже несколько лет находится в состоянии острого политического кризиса. Несмотря на позицию президента страны Игоря Додона, действующее правительство республики выступает за сближение с ЕС и пытается всячески препятствовать развитию страны на «восточном направлении». На днях Конституционный суд Молдавии признал устаревшим принятый в 1989 году закон о функционировании языков, согласно которому русский считается языком межнационального общения. Это вызвало резкую критику со стороны молдавского лидера, который заявил, что статус русского языка должен сохраниться. При этом в республике разделена не только политическая сцена, но и позиции населения. Согласно последним опросам общественного мнения, как минимум половина молдаван связывают будущее своей страны с РФ.