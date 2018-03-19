Суд снял арест с активов АФК «Система»

Решением арбитражного суда Башкирии сняты обеспечительные меры с активов АФК «Система», арест был наложен в связи с иском компании «Роснефть».

О снятии ареста стороны судебного процесса просили суд в совместном заявлении, передает «РИА Новости».

«Совместное заявление компаний «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» о снятии обеспечительных мер на имущество «Системы» удовлетворить», — приводит слова судьи Светланы Хомутовой «Газета.ру». Снятие ареста коснулось 100% акций ГК «Медси», отметила судья.

Ранее, напоминает RT, «Система» полностью расплатилась по заключенному мировому соглашению с «Роснефтью». Портал iz.ru сообщал, что по условиям мирового соглашения «Система» обязалась выплатить истцу 100 млрд рублей в три транша. В марте этот долг был покрыт полностью.