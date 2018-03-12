«Роснефть» отказалась от иска к «Системе» на 131,6 млрд рублей

Нефтяная компания «Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Истец требовал в такой сумме взыскать с АФК дивиденды, полученные от «Башнефти».

В декабре 2017 года «Роснефть» подписала с тем же ответчиком мировое соглашение по первому иску — о взыскании 170,6 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного «Башнефти» при реорганизации в 2014 году.

По условиям мирового соглашения «Система» обязалась выплатить истцу 100 млрд рублей в три транша. В марте этот долг был покрыт полностью.

После выполнения мирового соглашения «Роснефть» подала в арбитражный суд Башкирии три ходатайства — об отказе от второго иска и о снятии обеспечительных мер по каждому из исков.

Все ходатайства приняты судом 12 марта, сообщает «РИА Новости».

Заседание по второму иску — о взыскании 131,6 млрд — запланировано на 3 апреля.