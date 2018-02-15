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АФК «Система» не рассматривает продажу своих активов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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 АФК «Система» не рассматривает продажу своих активов. Об этом заявил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.

Как передает «РИА Новости», ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о возможной продаже «Системой» одного из залоговых активов, что приведет к уменьшению объема кредита, который фонд выдаст корпорации для выплат «Башнефти» в рамках мирового соглашения с «Роснефтью».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в конце декабря арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» и прекратил производство по делу.

АФК «Система», согласно решению суда, должна в качестве компенсации убытков выплатить «Башнефти» 80 млрд рублей. Также «Система-Инвест»должна выплатить еще 20 млрд рублей. 

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