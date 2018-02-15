АФК «Система» не рассматривает продажу своих активов
АФК «Система» не рассматривает продажу своих активов. Об этом заявил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.
Как передает «РИА Новости», ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о возможной продаже «Системой» одного из залоговых активов, что приведет к уменьшению объема кредита, который фонд выдаст корпорации для выплат «Башнефти» в рамках мирового соглашения с «Роснефтью».
Портал iz.ru ранее сообщал, что в конце декабря арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» и прекратил производство по делу.
АФК «Система», согласно решению суда, должна в качестве компенсации убытков выплатить «Башнефти» 80 млрд рублей. Также «Система-Инвест»должна выплатить еще 20 млрд рублей.