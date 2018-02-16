«Роснефть» ходатайствует о снятии части ареста с активов «Системы»

Компания «Роснефть» попросила отменить арест части имущества АФК «Система». Соответствующее ходатайство было направлено в Арбитражный суд Башкирии, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Это частичное снятие. Оно было предусмотрено мировым соглашением, поскольку АФК «Система» нуждается в обеспечении для привлечения средств для выполнения своих обязательств», — приводит слова Леонтьева RNS.

По его словам, такая возможность предусмотрена мировым соглашением между «Роснефтью» и «Системой».

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и «Система-Инвест».

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» из-за нанесения убытков, сумма иска составила 170,6 млрд рублей. В августе 2017 года суд первой инстанции удовлетворил иск частично, определив сумму в 136,3 млрд рублей. Обе стороны судебного процесса обжаловали решение суда.