Прямой эфир

«Роснефть» ходатайствует о снятии части ареста с активов «Системы»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Роснефть» попросила отменить арест части имущества АФК «Система». Соответствующее ходатайство было направлено в Арбитражный суд Башкирии, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Это частичное снятие. Оно было предусмотрено мировым соглашением, поскольку АФК «Система» нуждается в обеспечении для привлечения средств для выполнения своих обязательств», — приводит слова Леонтьева RNS.

По его словам, такая возможность предусмотрена мировым соглашением между «Роснефтью» и «Системой».

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и «Система-Инвест».

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» из-за нанесения убытков, сумма иска составила 170,6 млрд рублей. В августе 2017 года суд первой инстанции удовлетворил иск частично, определив сумму в 136,3 млрд рублей. Обе стороны судебного процесса обжаловали решение суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»
Кремль поддерживает мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017