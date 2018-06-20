«Домашний статус турнира должен помочь сборной России» 

Незадолго до старта чемпионата мира известный английский игрок Уэсли Браун посетил Калининград, где состоялся выставочный матч сборной легенд ФИФА и звезд российского футбола. Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» побывал на стадионе «Калининград», где его национальной команде предстоит сыграть один из интереснейших матчей группового этапа Кубка мира против Бельгии. Во время визита в РФ Уэсли Браун дал интервью «Известиям», в котором рассказал об ожиданиях от мундиаля, оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018 и поделился воспоминаниями о победе в Лиге чемпионов в Москве в 2008 году.

— У Англии сейчас непростые отношения с Россией. У вас были какие-то сомнения перед тем, как ехать в Калининград?

— У меня не было никаких проблем с принятием приглашения. Футбол — это футбол.

— Как вы считаете, Россия была готова к проведению такого крупного международного турнира?

— То, что мне удалось увидеть за время пребывания в Калиниграде, выглядит просто прекрасно. Это касается и стадионов, и общественных мест. Всё выглядит отлично и готово к проведению Кубка мира. Убежден, что болельщикам со всего света и участникам мундиаля понравится в России абсолютно всё. Организация на высшем уровне.

— В Калиниграде сборной Англии предстоит сыграть заключительный и, возможно, решающий матч группового этапа против команды Бельгии. Этот город понравится вашим соотечественникам?

— У меня нет в этом никаких сомнений. В Калиниграде очень теплый климат, нам будет привычно здесь. Также я успел заметить, что город очень приятный и люди здесь хорошие.

Уэс Браун Уэс Браун из «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции Фото: Getty Images/Manchester United/John Peters

— Что думаете о перспективах сборной Англии на турнире?

— От Англии на чемпионат мира приехала молодая команда, но практически все эти футболисты уже играли вместе. На нынешний состав нет такого давления, как было на предыдущих крупных турнирах. Это поможет игрокам раскрепоститься и показать достойный результат.

— Самым успешным выступлением на международной арене для сборной Англии до сих пор остается домашний чемпионат мира 1966 года, когда она выиграла кубок. Сборной России могут помочь родные стены?

— Думаю, это и в самом деле является преимуществом. Поддержка болельщиков, действительно, очень важна для каждого футболиста. Уверен, что и вашей сборной это пойдет на пользу. Хотя у России непростая группа, но ей по силам пробиться в плей-офф.

— Узнаете этот стадион? (футболисту показывают фото обновленного стадиона «Лужники». — «Известия»)

— Безусловно, на этой арене я в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов. Правда, он очень сильно изменился. Визуально стал гораздо больше, убрали беговые дорожки. Отличная арена для такого важного турнира, как чемпионат мира.

— Какие воспоминания вызывает у вас Москва, где 10 лет назад и состоялся тот памятный матч?

лужники манчестер Команда английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» после победы в финальном матче Лиги чемпионов на Большой спортивной арене «Лужники» Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

— Честно говоря, тогда мы ничего толком не успели увидеть. Только аэропорт, сон в отеле, подготовка к матчу и снова аэропорт. Нас ждала очень ответственная игра, и мы просто не могли отвлекаться ни на что другое. Так что в первую очередь у меня остались фантастические воспоминания о той победе.

— К той игре в «Лужниках» вместо искусственного покрытия постелили настоящий газон. А после матча многие говорили, что капитан «Челси» Джон Терри не забил решающий пенальти из-за того, что поскользнулся на новом покрытии…

— Не думаю, что с покрытием было что-то не так. Игроки нередко поскальзываются и на нормальной траве. А в тот день были еще и очень сложные погодные условия, шел сильный дождь. Так что я бы не стал говорить, что новый газон как-то повлиял на исход встречи.

— Когда вы еще занимались в академии «Манчестер Юнайтед», за основную команду достаточно ярко выступал россиянин Андрей Канчельскис. Вам запомнился этот игрок?

— Конечно, но я не очень много знаю про него, так как мы не пересекались в основной команде. Канчельскис всегда был любимчиком болельщиков «Юнайтед» и до сих пор им остается.

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