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И.о. главы Гидрометцентра Киктев прокомментировал свое назначение

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Фото: ТАСС/Машков Юрий
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев прокомментировал порталу iz.ru свое назначение.

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Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 2001 года. По его словам, приказ вышел 6 июня. И теперь Вильфанд переходит в должность «вполне симпатичную» — научный руководитель Гидрометцентра России. Он напомнил, что по закону предельный возраст директора Гидрометцентра может составлять 65 лет либо 70 лет по ходатайству ученого совета, коллектива и с одобрения работодателя. 13 июня Вильфанду исполняется 70 лет. 

«Со своей стороны каких-то резких зигзагов не предполагаю. Могут быть изменения «внешней среды». Сейчас в службе может многое измениться, что неизбежно затронет и жизнь Гидрометцентра. Надо понимать, что мы не сами по себе. Мы часть службы. Поэтому какие-то перемены могут быть в системе Росгидромета. И, разумеется, это отразится на нас. Придется как-то подстраиваться к новым реалиям», — сказал Киктев. 

Каким образом и когда будет происходить назначение нового директора Гидрометцентра России, собеседник портала ответить не смог. 

«Решение о назначении директора, наверное, будет принято не так быстро. Это должно утверждаться несколько месяцев. Пока я в статусе исполняющего обязанности, а дальше жизнь покажет. Кто будет принимать решение, я затрудняюсь сказать. Это, наверное, выше, чем руководитель Росгидромета. Хотя, я могу ошибаться», — сказал Киктев.

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