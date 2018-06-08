И.о. главы Гидрометцентра Киктев прокомментировал свое назначение
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев прокомментировал порталу iz.ru свое назначение.
Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 2001 года. По его словам, приказ вышел 6 июня. И теперь Вильфанд переходит в должность «вполне симпатичную» — научный руководитель Гидрометцентра России. Он напомнил, что по закону предельный возраст директора Гидрометцентра может составлять 65 лет либо 70 лет по ходатайству ученого совета, коллектива и с одобрения работодателя. 13 июня Вильфанду исполняется 70 лет.
«Со своей стороны каких-то резких зигзагов не предполагаю. Могут быть изменения «внешней среды». Сейчас в службе может многое измениться, что неизбежно затронет и жизнь Гидрометцентра. Надо понимать, что мы не сами по себе. Мы часть службы. Поэтому какие-то перемены могут быть в системе Росгидромета. И, разумеется, это отразится на нас. Придется как-то подстраиваться к новым реалиям», — сказал Киктев.
Каким образом и когда будет происходить назначение нового директора Гидрометцентра России, собеседник портала ответить не смог.
«Решение о назначении директора, наверное, будет принято не так быстро. Это должно утверждаться несколько месяцев. Пока я в статусе исполняющего обязанности, а дальше жизнь покажет. Кто будет принимать решение, я затрудняюсь сказать. Это, наверное, выше, чем руководитель Росгидромета. Хотя, я могу ошибаться», — сказал Киктев.