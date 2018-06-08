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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 2001 года.

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«Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России», — цитирует его слова ТАСС.

Он напомнил, что по закону предельный возраст директора Гидрометцентра может составлять 65 лет, либо 70 лет по ходатайству ученого совета, коллектива и с одобрения работодателя. 13 июня Вильфанду исполняется 70 лет. 

«Я думаю, что это правильно и справедливо», — добавил он.

В апреле Вильфанд заявил, что грядущее лето в столице ожидается теплым. По его словам, температура на всей территории России будет около и выше нормы.

В июле и августе, по его словам, осадков будет меньше, а средняя температура воздуха не опустится ниже +16 градусов.

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