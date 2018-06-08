Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время ЧМ по футболу

Певице Земфире запретили выступать в Нижнем Новгороде и Калининграде из-за проведения чемпионата мира по футболу, сообщается на ее официальном сайте.

«Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

По данным компании, занимавшейся организацией фестивалей, ранее были подписаны все необходимые соглашения для проведения мероприятий.

Уточняется, что запрет был получен 5 июня.

6 июня другая российская певица Юлия Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону. В письме организации говорилось, что в ее репертуаре есть песни на военную тематику, а это может навредить репутации ФИФА.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.