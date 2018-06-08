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Австралийские дипломаты впервые посетили Ассанжа в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Сотрудники посольства Австралии в Великобритании впервые посетили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Как сообщает североирландская газета Belfast Telegraph, это первый визит австралийских официальных лиц к Ассанжу за шесть лет, которые он проводит в диппредставительстве Эквадора.

«Я могу подтвердить, что сегодня мы встретились с представителями австралийского правительства в посольстве», — заявила адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон.

Дата визита и его содержание не уточняются.

В посольстве южноамериканской страны Ассанж находится с 2012 года. Он обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

10 мая стало известно, что Ассанж по-прежнему остается без связи с внешним миром. Доступа к коммуникациям он лишился в марте из-за того, что власти Эквадора посчитали его сообщения в социальных сетях угрозой отношениям страны с другими государствами.

28 марта стало известно, что бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис и известный музыкант и продюсер Брайан Ино призвали вернуть Ассанжу доступ в интернет и разрешить посещения гостей в эквадорском посольстве в Лондоне. 

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