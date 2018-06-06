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Вествуд назвала преследование Ассанжа британскими властями незаконным

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Британский модельер Вивьен Вествуд в интервью телеканалу RT прокомментировала ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Вествуд полагает, что у британского правительства нет законных оснований для удержания Ассанжа, поэтому оно продолжает выдумывать поводы. По ее мнению, Великобритания могла бы отпустить основателя WikiLeaks, но в этом случае возникнут проблемы с США — Вашингтон требует экстрадиции, а Лондон «не хочет с этим связываться».

В начале июня WikiLeaks заявил, что слежка за Ассанжем в период с 2012 года обошлась правительству Великобритании в $17,6 млн. Изначально средства выделяло министерство внутренних дел, которое возглавляла Тереза Мэй. Позже, став премьер-министром, она продолжила финансирование спецоперации. В мае The Guardian сообщила, что эквадорские власти за это время потратили на обеспечение безопасности Ассанжа $5 млн.

Ассанж с лета 2012 года скрывается на территории эквадорского посольства в Лондоне. Он обратился к нескольким государствам с просьбой о политическом убежище, так как в США ему грозит 35 лет тюрьмы за публикацию документов Госдепа.

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