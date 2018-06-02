WikiLeaks подсчитал затраты Британии на слежку за Ассанжем

Сайт WikiLeaks подсчитал, что правительство Великобритании потратило на слежку за основателем разоблачительского портала Джулианом Ассанжем $17,6 млн.

Изначально средства на слежку за Ассанжем, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, выделяло МВД, которое ранее возглавляла нынешний премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Позже она уже в качестве главы правительства направляла средства на наблюдение.

При этом WikiLeaks отмечает, что затраты Лондона больше, чем траты американского спецпрокурора Роберта Мюллера на расследование «российского дела».

«Тереза Мэй, как глава МВД, а затем в качестве премьер-министра, потратила больше денег против Джулиана Ассанжа, чем США потратили на расследование Мюллера, которое стоило $17 млн, как стало известно сегодня. Для сравнения: на текущий момент Британия потратила £13,2 млн ($17,6 млн) только на наблюдение полиции за Ассанжем», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

1 июня минфин США сообщил, что с 1 октября 2017 года Мюллер потратил на расследование «связи» американского президента Дональда Трампа с Москвой $ 4,5 млн. При этом, по данным WikiLeaks, Вашингтон израсходовал на деятельность спецпрокурора почти в четыре раза больше.

Обвинения в «сговоре» Трампа с Россией и во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года прозвучали после поражения кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Россия категорически отвергла обвинения, указав на бездоказательность подобных заявлений.