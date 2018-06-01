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Спецпрокурор США потратил $4,5 млн на расследование «российского дела»‍

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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера потратила в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018-го $4,5 млн в рамках расследования дела о «российском вмешательстве»‍ в американские выборы, в результате которых пост главы государства занял Дональд Трамп.

Согласно документу, опубликованному на сайте минюста США, в числе прочего около $2,7 млн ушло на выплату зарплаты и премий, более $800 тыс. — на аренду и услуги связи, еще $500 тыс — на поездки и транспортные расходы.

Накануне стало известно, что Трамп со своим адвокатом Рудольфом Джулиани готовится к возможной встрече с Мюллером. Юрист помогает американскому лидеру отрепетировать ответы на вопросы спецпрокурора. Трамп согласился ответить на вопросы Мюллера при условии, что встреча не продлится более 2-3 часов. Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его возможной беседы с Трампом.

Мюллер начал расследование о вменяемом России вмешательстве в выборы в США в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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