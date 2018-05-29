Дональд Трамп рассказал о мешающей ему охоте на ведьм

Расследование приписываемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое президент страны Дональд Трамп называет охотой на ведьм, отвлекает главу Белого дома от более важных дел. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп также обозначил темы, на которые ему сейчас необходимо обратить пристальное внимание, передает ТАСС.

«Извините, но мне пора направить свои усилия на ядерное (оружие) Северной Кореи, на плохие торговые соглашения, на подбор (кандидатуры на пост руководителя) министерства по делам ветеранов, на экономику, на реформирование ВС и другие вопросы, а не отвлекаться на сфабрикованнуюохоту на ведьм, которое должно заняться разбирательством со связями Клинтон/Россией/ФБР/Министерством юстиции/Обамой/экс-директором ФБР Коми/генпрокурором Линчем и так далее», — говорится в сообщении.

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил расследование Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы с русской пословицей «толочь воду в ступе».

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.