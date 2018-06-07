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Ученые выявили общие черты в поведении людей и собак с ожирением

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Фото: depositphotos/damedeeso
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Поведение собак с ожирением во многом совпадает с действиями людей, страдающих аналогичным заболеванием. К такому выводу пришла группа ученых из Будапештского университета, пишет журнал Royal Society Open Science.

Этологи из Венгрии и Италии под руководством Петера Понгача провели два эксперимента, в которых участвовали 43 собаки охотничьих пород, предрасположенных к ожирению, и 48 пастушьих собак. При этом у 16 участников эксперимента было ожирение.

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В первом случае перед животными ставили две миски, содержимое которых они не могли видеть. В одной из мисок были невкусные для собак морковь или апельсин, а содержимое второй менялось: она могла оказаться пустой или наполненной сухим кормом. Кроме того, в начале исследователь указывал рукой на миску с невкусной едой. Каждая собака участвовала в эксперименте по 10 раз, и если собака ела один и тот же корм семь или более раз, ученые считали, что она его предпочитает.

Во втором эксперименте ученые приводили собак в комнату, где в одном углу стояла полная миска, а в другом — пустая. В последующие разы миски меняли местами или ставили одну миску посередине так, чтобы собака не могла понять, есть ли в ней еда.

По результатам тестов специалисты установили, что собаки с избыточным весом ведут себя так же, как и люди, страдающие этим недугом. Эти животные, так же как и люди, расположенные к ожирению, предпочитали калорийную пищу. Однако эта группа реже подбегала к миске, в которой еды могло и не оказаться. Тучные люди аналогично предпочитают калорийную пищу и сомневаются, стоит ли выполнять задачу, если неизвестно, будет ли за нее вознаграждение. Специалисты полагают, что эксперименты с собаками помогут глубже изучить поведенческие аспекты и проблемы ожирения у человека.

Ранее японские ученые установили, что слишком долгий сон может повысить риск развития деменции и преждевременной смерти у человека старше 60 лет.

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