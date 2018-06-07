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Ученые научились определять самовлюбленных людей по бровям

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Фото: Global Look Press/Michelangelo Gratton
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Ученые выяснили, что внешность людей, страдающих крайней степенью нарциссизма, имеет одну общую особенность — густые брови.

Исследование на данную тему было опубликовано в психологическом издании Journal of Рersonality.

Эксперимент проводили Миранда Джакомини и Николас Рул из университета Торонто. Они собрали фотографии людей, которые позже прошли тест на степень выраженности нарциссизма. Позже из этих снимков вырезали из снимков брови и попросили независимых экспертов оценить их внешний вид. Оказалось, что чем гуще и шире брови человека, тем более ярко выраженной формой нарциссизма он обладает.

Ранее в мае ученые узнали о старящем эффекте улыбки. По их словам, улыбка делает морщины вокруг глаз более отчетливыми, а удивление разглаживает их.

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