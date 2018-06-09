В XXI веке российский ВМФ вернулся на океанские просторы. Одновременно началось его перевооружение на подлодки четвертого поколения: ракетные — проекта 955 «Борей» и многоцелевые — проекта 885 «Ясень». Окончание их строительства запланировано на 2022–2023 годы.

О разработке проекта атомной подводной лодки пятого поколения в России было объявлено 16 декабря 2014 года. Первоначально бюро «Малахит» вело работу по проекту в инициативном порядке. 17 марта 2016 года стал известен шифр проекта данной лодки — «Хаски». 8 августа 2016 года Минобороны подписало контракт на разработку этой атомной подводной лодки.

22 мая 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов рассказал в интервью «Известиям» об окончании концептуального проектирования подводной лодки пятого поколения. Подробностей военные, разумеется, не сообщают, но сегодня уже достаточно информации для определения облика этой лодки.

Прежде всего, она будет построена по так называемой модульной системе. ВМФ России получит базовую подводную платформу с ядерным реактором и движителем, системами обороны и командным центром. В центральной части лодки будут предусмотрены посадочные места для различных модулей.

В зависимости от наполнения ими, лодку можно превратить как в стратегическую ракетную, так и в многоцелевую ударную. Основным вооружением модулей станут гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» и новая баллистическая межконтинентальная ракета. Вспомогательными системами оружия станут ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс», а также разнообразное минно-торпедное вооружение.

Такая модульность позволит ВМФ России перейти к единому типу атомной подводной лодки, и получить значительную экономию за счет сокращения количества комплектов боевых модулей и численности подразделений БЧ-2 и БЧ-3. Данные боевые части в экипаже подводной лодки отвечают за эксплуатацию и использование ракетного и минно-торпедного оружия соответственно.

Поскольку не все лодки одновременно находятся в строю, количество модулей и экипажей для их обслуживания может быть меньше числа лодок. К примеру, имеется восемь подводных лодок, при этом для них достаточно иметь шесть комплектов модулей и шесть экипажей обслуживания модулей. Ведь всегда одна или две лодки находятся в ремонте или решают задачи боевой подготовки, не связанные с применением боевых модулей.

Сокращение количества экипажей даст большую экономию фонда оплаты труда подводников, которые являются одними из наиболее высокооплачиваемых военнослужащих.

Использование же лодки будет выглядеть так. Например, ставится задача выйти на боевое дежурство со стратегическими ракетами на борту. Соответствующие ракетные модули загружаются в лодку, подключаются к общекорабельным системам, корабельная боевая информационно-управляющая система «подхватывает» эти модули, в состав экипажа вводится команда эксплуатации данных модулей.

Если планируется выход на проведение операций наблюдения за авианосцами США, то в лодку загружаются модули с крылатыми ракетами. При этом двумя этими типами модулей варианты загрузки лодки не ограничиваются. Возможно, также в качестве модулей полезной нагрузки будут модули для размещения подразделения морского спецназа, а также их оборудования и вооружения.

Лодки «Хаски» получат новые «мокрые» торпедные аппараты, в которых для запуска боеприпасов будет использоваться вода, и сами торпеды или другие виды оружия смогут выстреливаться с глубины до 1 км.

Лодки будет применять широкий спектр как подводных необитаемых автономных аппаратов, так и беспилотных летательных аппаратов. Как сообщают разработчики, «Хаски» сможет служить России в течение 52 лет. В настоящее время максимальный срок службы отечественной подводной лодки составляет 37 лет — у подводной лодки БС-136 «Оренбург».

Резиновое шумопоглащающее покрытие подводной лодки будет заменено на многослойные композитные материалы. Из них будут изготавливаться покрытия корпуса, носовые и кормовые рули, стабилизаторы, ограждение рубки, гребные винты и линии валов. Не исключено и использование титановых сплавов — об этом говорит возможная глубина погружения подводной лодки до 1 км и ее срок службы.

Главный показатель атомной подводной лодки — скрытность — как минимум, в два раза выше, чем у существующих субмарин. Уровень шумов будет на уровне шумов мирового океана. Считается, что шум лодки, совпадающий с шумами моря, является оптимальным для ее скрытности.

Водоизмещение лодки составит порядка 12 тыс. тонн. Она получит новейшую боевую информационно-управляющую систему, гидроакустический комплекс и будет интегрирована в единое информационное пространство ВС России.

В апреле 2018 года в интернете появился футуристический концепт подводной лодки от ОСК, посвященный 70-летию бюро «Малахит». На этом концепте в носовой части наблюдается модуль с ракетами «Калибр» или им подобными, и восемь посадочных мест для модулей в центральной части. По бортам расположены антенны гидроакустического комплекса. Движителем лодки является водомет или винт в насадке.

Таким образом, в конце следующего десятилетия Россия может получить на вооружение принципиально новую подводную лодку, существенно превосходящую все иностранные аналоги. Российский подводный «супердредноут» XXI века войдет в строй раньше американской подлодки пятого поколения.