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Путин рассказал о падении доверия к США после преследования бизнесменов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Преследование российского бизнеса со стороны западных стран подрывает доверие к их экономической политике, а также к единственной универсальной валюте в мире — доллару. Об этом заявил в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российским предпринимателями на Западе создают условия, которые делают невозможной их работу. По мнению Путина, лица, которые этим занимаются, «совершают большую ошибку».

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«Ведь все эти ограничения, все эти преследования нашего бизнеса, они <...> подрывают доверие бизнеса, причем не только нашей страны, подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира», — отметил президент.

Как пояснил российский лидер, ограничение властями США расчетов в долларах подрывает доверие к этой валюте, хотя на сегодняшний день она является единственной в мире универсальной валютой. «Все уже думают, а как бы создать новые универсальные валюты, как бы перейти на расчеты в национальных валютах», — сообщил Путин.

По мнению президента, власти Соединенных Штатов таким образом «пилят сук, на котором сидят». «Это контрпродуктивно и вредно и для тех, кто это делает, и для всей мировой экономики. Но это, уверен, тоже пройдет», — заключил глава государства.

Ранее президент заявил, что европейские политики уже публично говорят о необходимости отмены антироссийских санкций из-за экономического ущерба.

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