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Ефремову пригрозили уголовным делом за слова про Крымский мост‍

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Актера Михаила Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности за предложение отдать Украине Крымский мост, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», — цитирует его слова газета РБК.

Кроме того, он назвал Ефремова неглубоким и поверхностным человеком, который так до сих пор не понял, что Крым — это «не кусок неодушевленной территории», а это люди, которые проживают на этой территории». Цеков также добавил, что еще не писал жалобу на артиста. 

Подарить Украине мост и организовать Киеву бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет Ефремов предложил в интервью журналисту Юрию Дудю. Таким образом он хотел «помириться» с Киевом.

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Ефремову взглянуть на геополитическую карту, где видно, что мост соединяет два берега. При этом народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон встал на защиту актера. По словам парламентария, это предложение является шуткой, а журналисты «все передергивают».

Открытие Крымского моста прошло 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. На следующий день сооружение стало доступно для автомобилистов.

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