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Сотрудников нефтяной компании США выпустили на свободу в Венесуэле 

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Два менеджера американской нефтяной корпорации Chevron выпущены на свободу в Венесуэле.

Отмечается, что сотрудники чувствуют себя хорошо и уже воссоединились со своими семьями. В настоящий момент неизвестно, были ли им предъявлены какие-либо обвинения, передает ТАСС. Менеджеры были арестованы в середине апреля. 

Сообщилось, что против них могут быть выдвинуты обвинения в госизмене из-за отказа подписать контракт на поставку деталей для госконцерна Petroleos de Venezuela.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее обвинил США в попытках проникнуть в нефтяную отрасль Венесуэлы. По его словам, посредством коррупции и посольства США «имел место процесс проникновения» на ключевые должности в нефтяной промышленности.

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