Мадуро обвинил США в попытках проникнуть в нефтяную отрасль Венесуэлы

Коррупционный скандал в государственной нефтяной компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»), разразившийся в 2017 году, связан с попытками США проникнуть в руководство компании, чтобы влиять на ее политику. Об этом 5 июня заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«У меня есть веские доказательства, что имел место процесс проникновения, просачивания, посредством коррупции и посольства США на ключевые должности в нефтяной промышленности для управления стратегической информацией и влияния на ключевые процессы в отрасли», — приводит слова главы государства сайт телеканала Telesur.

По словам Мадуро, подтверждения этому можно увидеть в рассекреченных документах Госдепартамента и ЦРУ США.

5 июня сообщалось, что глава МИД республики Хорхе Арреаса обвинил американское правительство в причастности к созданию тяжелой экономической ситуации в Венесуэле.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая. По их итогам Мадуро был избран на новый срок. Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Венесуэлы.