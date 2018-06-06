Прямой эфир

Мадуро обвинил США в попытках проникнуть в нефтяную отрасль Венесуэлы

0
Фото: Global Look Press/Aaron Sosa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коррупционный скандал в государственной нефтяной компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»), разразившийся в 2017 году, связан с попытками США проникнуть в руководство компании, чтобы влиять на ее политику. Об этом 5 июня заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«У меня есть веские доказательства, что имел место процесс проникновения, просачивания, посредством коррупции и посольства США на ключевые должности в нефтяной промышленности для управления стратегической информацией и влияния на ключевые процессы в отрасли», — приводит слова главы государства сайт телеканала Telesur.

По словам Мадуро, подтверждения этому можно увидеть в рассекреченных документах Госдепартамента и ЦРУ США.

5 июня сообщалось, что глава МИД республики Хорхе Арреаса обвинил американское правительство в причастности к созданию тяжелой экономической ситуации в Венесуэле.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая. По их итогам Мадуро был избран на новый срок. Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Венесуэлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги
Венесуэла обвинила страны Евросоюза в подчинении США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017