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Глава МИД Венесуэлы обвинил Вашингтон в создании кризиса в стране

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Фото: TASS/Albin Lohr-Jones
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Американское правительство причастно к созданию тяжелой экономической ситуации в Венесуэле. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о «душераздирающей гуманитарной катастрофе в Венесуэле.

Ранее глава американского Госдепа отметил, что сейчас в регионе «нет вызова серьезнее, чем полномасштабное уничтожение демократии и душераздирающая гуманитарная катастрофа в Венесуэле». 

«Гуманитарный кризис, о котором вы говорите, создают США, которые продолжают свою подрывную политику против Боливарианской Республики Венесуэла», — подчеркнул глава венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая. По их итогам Мадуро был избран на новый срок. 22 мая он получил официальное удостоверение президента.

Американский лидер Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Венесуэлы, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом страны.

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