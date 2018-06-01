Прямой эфир

Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метро венесуэльской столицы Каракаса начало перевозить пассажиров бесплатно из-за отсутствия бумаги для изготовления проездных документов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай подстрахует Россию в Каракасе
Кризис энергосектора Венесуэлы не отпугнет Москву и Пекин от наращивания сотрудничества

Распоряжение открыть турникеты для всех желающих 1 июня получили сотрудники 53 станций метрополитена Каракаса после того, как были исчерпаны все запасы билетов, передает телеканал «360».

Сырье для производства проездных билетов Венесуэла закупает за границей, но в условиях экономического кризиса правительство уже больше года не выделяло средства на импорт необходимых материалов. Ежедневно метро Каракаса пользуются более 2 млн человек.

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4 тыс.процентов. При этом темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 тыс.процентов. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек. Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильный ливень затопил метро в Париже
Московское метро начало продавать билеты на экскурсии для иностранцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017