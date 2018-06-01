Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги

Метро венесуэльской столицы Каракаса начало перевозить пассажиров бесплатно из-за отсутствия бумаги для изготовления проездных документов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Распоряжение открыть турникеты для всех желающих 1 июня получили сотрудники 53 станций метрополитена Каракаса после того, как были исчерпаны все запасы билетов, передает телеканал «360».

Сырье для производства проездных билетов Венесуэла закупает за границей, но в условиях экономического кризиса правительство уже больше года не выделяло средства на импорт необходимых материалов. Ежедневно метро Каракаса пользуются более 2 млн человек.

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4 тыс.процентов. При этом темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 тыс.процентов. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек. Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.