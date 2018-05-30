Сильный ливень затопил метро в Париже
Несколько улиц и некоторые станции метро затопило в Париже из-за сильного ливня. Об этом пишет интернет-портал The Local.
Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Затопленными оказались станции Журден и Кремлен-Бисетр парижского метро, расположенные на 11-й и 17-й линиях. Поезда на них не останавливались. Также из-за подтопления была прервана работа первой линии парижской подземки, она не функционирует до сих пор.
Le projet #Paris2024 prend forme... La capitale française est depuis ce soir enfin dotée d'une piscine olympique #Orage #Inondations #metro pic.twitter.com/Bzmf8RmGx5— FTV.Sporf (@SportFTV) 9 июля 2017 г.
Из-за непогоды также были эвакуированы 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе французской столицы, сообщает телеканал «360».
Потоки воды затопили недавно оправившийся от наводнения город Элликот в американском штате Мэриленд.