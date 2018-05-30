Сильный ливень затопил метро в Париже

Несколько улиц и некоторые станции метро затопило в Париже из-за сильного ливня. Об этом пишет интернет-портал The Local.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Затопленными оказались станции Журден и Кремлен-Бисетр парижского метро, расположенные на 11-й и 17-й линиях. Поезда на них не останавливались. Также из-за подтопления была прервана работа первой линии парижской подземки, она не функционирует до сих пор.

Из-за непогоды также были эвакуированы 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе французской столицы, сообщает телеканал «360».

Потоки воды затопили недавно оправившийся от наводнения город Элликот в американском штате Мэриленд.