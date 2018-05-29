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Венесуэла обвинила страны Евросоюза в подчинении США

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Страны Евросоюза, оценивая результаты выборов в Венесуэле, пошли на поводу у США. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство Боливарианской Республики.

«Таким образом Евросоюз подтверждает враждебную и нацеленную на вмешательство во внутренние дела деятельность своего Совета… что представляет собой результат очевидного подчинения ошибочной политике администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Венесуэле», — цитирует сообщение ТАСС.

В МИДе страны подчеркнули, что ни одна инстанция и ни одно государство ЕС не могут ставить под сомнение волеизъявление народа Венесуэлы. 

28 мая на Совете ЕС усомнились в результатах избирательного процесса в Каракасе.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Мадуро получил на них свыше 5,8 млн голосов — около 68%.

21 мая президент США Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

Кроме того, под запрет попало использование в качестве залога любых долговых обязательств Венесуэлы и долей в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы больше 50%.

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