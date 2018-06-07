Россияне назвали проблемными сферами здравоохранение и образование

Самыми проблемными сферами россияне считают здравоохранение, образование и экономику, свидетельствует опрос ВЦИОМа «Проблемный фон страны: мониторинг», с которым ознакомились «Известия».

Больше всего проблем сейчас в системе здравоохранения, заявили 28% участников исследования. По сравнению с 2017 годом также выросло и число респондентов, отмечающих наличие недостатков в образовательной (23%) и экономической (21%) сферах.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов заявил «Известиям», что концентрация общественного мнения на вопросах социальной сферы означает усиление требований к государству.

«Ожидания абсолютно конкретные: граждане хотят получить работающие системы здравоохранения и образования — это те критерии, по которым в ближайшие годы будет измеряться эффективность государства», — сказал социолог.

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