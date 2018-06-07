Главное — здоровье

Самыми проблемными сферами россияне считают здравоохранение, образование и экономику. Эти ответы лидируют по результатам опроса ВЦИОМа «Проблемный фон страны: мониторинг», с которыми ознакомились «Известия». Граждане стали реже жаловаться на низкий уровень жизни, зарплат и пенсий, отмечают социологи.

Больше всего проблем сейчас в системе здравоохранения, заявили 28% участников исследования ВЦИОМа. Год назад самой проблемной ее считали только 13% россиян. Одновременно по сравнению с 2017 годом выросло и число респондентов, отмечающих наличие недостатков в образовательной (с 8 до 23%) и экономической (с 16 до 21%) сферах.

В прошлом году граждане в основном обращали внимание на вопросы, связанные с благосостоянием и размером доходов. Так, 26% опрошенных отмечали, что в стране сохраняется низкий уровень жизни и зарплат. За год их число уменьшилось до 14%. Не так остро стоит теперь и проблема пенсий, считают россияне. Если в 2017 году выплаты по старости и пенсионную реформу негативно оценивали 16%, то в 2018-м такой ответ дали всего 11%.

Кроме того, граждане стали меньше беспокоиться об уровне безработицы (падение с 15 до 12%) и росте цен (с 10 до 3%)

Концентрация общественного мнения на вопросах социальной сферы означает не только изменение характера запроса к государству, но и усиление требований к нему. Об этом, комментируя итоги опроса, заявил руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

— Ожидания абсолютно конкретные: граждане хотят получить работающие системы здравоохранения и образования — это те критерии, по которым в ближайшие годы будет измеряться эффективность государства, — пояснил «Известиям» социолог.

На настроения россиян повлияла изменившаяся информационная повестка, тон которой задал президент, уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов. Глава государства обозначил необходимость совершения внутреннего рывка и сделал эту тему доминантой своей кампании, напомнил он.

— В прошлом году в СМИ широко обсуждалась экономика — курс рубля, санкции. Сейчас же у россиян появилась уверенность, что санкции не особо влияют на экономику, уменьшилась тревога за будущее, — подчеркнул эксперт.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что несколько лет назад россияне ожидали удара по экономике страны, при этом они скорее высказывали опасения по поводу снижения уровня жизни, нежели констатировали его. Однако экономической депрессии не наступило, подчеркнул эксперт: многие всё так же могут позволить себе покупку привычных продуктов и отдых за границей.

— Оценки россиян вернулись к докризисным значениям. Волнение сейчас вызывают вопросы из категории «вечное» — здоровье, образование детей и их дальнейшее трудоустройство, — считает Вячеслав Смирнов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 22 по 24 мая 2018 года. Участие в нем приняли 3 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.