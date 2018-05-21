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Великой державой Россию считает половина граждан страны

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Россию считают великой державой почти половина (49%) граждан страны, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 35% респондентов полагают, что Россия обретет данный статус в скором времени, и только 11% граждан отмечают, что стране в ближайшие десятилетия не удастся этого сделать. Еще 5% затруднились ответить, сообщает телеканал «360».

По мнению опрошенных, залогом силы страны являются ее президент, армия, а также «сила воли и духа народа». 

С точки зрения экспертов, подобные настроения в обществе поддерживаются ощущением, что «все против нас», пишет «Коммерсант».

Годом ранее 57% участников аналогичного опроса ВЦИОМ считали Россию великой державой. Этот показатель стал рекордным.

По словам социологов, уверенность в достижении Россией этого статуса связана в том числе с кампанией в Сирии.

Согласно результатам нового исследования, 18% респондентов назвали развитие вооруженных сил наиболее значимым достижением России последних 10–15 лет, 12% считают таким достижением присоединение Крыма, 8% — Олимпиаду в Сочи. Затруднились ответить на вопрос 37%.

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