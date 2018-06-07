Россельхознадзор обнаружил нитраты в белорусском молоке

Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями проводится расследование, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, недопустимые вещества обнаружены в ультрапастеризованном молоке предприятий ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец», Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». По результатам исследования, нитраты также содержатся в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».

Представитель Россельхознадзора отметила, что нитраты нередко добавляют в молочную продукцию для выравнивания уровня белка и предотвращения свертывания молока в процессе ультрапастеризации.

Нитраты негативно воздействуют на работу человеческого организма. В частности, при употреблении продукции с нитратами выявляется слабость, ухудшение самочувствия, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени, нарушение микрофлоры кишечника.

4 июня Россельхознадзор заявил о временном ограничении ввоза на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии. Российское ведомство уже проинформировало о решении замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.