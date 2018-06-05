Минсельхоз оценил эффект от ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Введение ограничений на ввоз молочной продукции из Белоруссии в Россию окажет положительное влияние на потребительские цены на рынке. Об этом сообщили представители Минсельхоза.

Как отметили в ведомстве, после вступления ограничений в силу увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию. Кроме того, возрастет спрос молокоперерабатывающих предприятий на сырое молоко.

«Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока [для производителей]», — цитирует «РИА Новости» представителя Минсельхоза.

При этом в министерстве отметили, что сейчас рынок насыщен отечественной продукцией и роста цен после ввода ограничений возникнуть не может.

6 июня в России вступают в силу ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Меры Россельхознадзора будут распространяться на молоко, сухое молоко, обычные и концентрированные сливки, сгущенку, молочную наливную сыворотку, а также сывороточный концентрат и молочный белок. Ведомство прибегло к временным ограничениям из-за повторяющихся нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.