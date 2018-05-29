Роскачество нашло нарушения у трети пломбиров

Более трети популярных марок ванильного пломбира в России не соответствуют нормам. В ходе тестов в мороженом были обнаружены растительные жиры, кишечная палочка и антибиотики, информирует Роскачество.

Специалисты отобрали для испытаний 34 наиболее популярные марки мороженого, при этом 12 из них оказались изготовлены с нарушениями.

Двое производителей использовали в мороженом растительные жиры, а уровень жирности двух других образцов оказался ниже 12% — в таком случае мороженое не может называться пломбиром. Кроме того, две фирмы использовали при производстве крахмал, но не указали это в составе на упаковке.

Роскачество также установило наличие антибиотиков тетрациклиновой группы в одном из образцов, и еще в шести были выявлены следы их использования. В ходе анализа в двух товарах были обнаружены бактерии кишечной палочки, при этом уровень кислотности молочного сырья еще двух экземпляров превышал норму. Это может указывать на то, что мороженое было изготовлено из несвежего сырья.

По данным гендиректора Союза мороженщиков России Геннадия Яшина, только в Москве жители ежедневно потребляют около 200 т мороженого.