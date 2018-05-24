Роскачество развеяло миф о вредности «горящего» шоколада

Глава Роскачество Максим Протасов заявил, что миф о вредности «горящего» шоколада возник из-за незнания потребителей. Об этом он рассказал газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Растительное масло, с одной стороны, и стружка какао бобов, с другой стороны, — это продукт, который должен гореть в любом случае», — заявил Протасов.

Он также напомнил, что сразу после появления в соцсетях информации о вредности «горящего» шоколада Роскачество развеяло этот потребительский миф, опубликовав заявление на официальном сайте.

По мнению Протасова, подобные мифы возникают из-за того, что в России достаточно молодой потребительский рынок. Он отметил, что Роскачество проводит работу по просвещению граждан, благодаря которой многие из них стали обращать внимание не только на дату производства товара на упаковке, но и его ингредиенты.

Он также выразил уверенность, что в конце концов российские потребители станут просвещенными и Роскачество продолжит работу в этом направлении.

В начале апреля в социальных сетях появился видеоролик, на котором был запечатлен загорающийся под воздействием пламени шоколад. Авторы ролика утверждали, что это говорит о качестве продукта, поскольку он должен не гореть, а плавиться.