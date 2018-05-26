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Москвичи съедают ежедневно около 200 т мороженого

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Фото: Depositphotos/AbElenaa
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Жители Москвы ежедневно потребляют около 200 т мороженого. Об этом сообщил генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

«Москва потребляет в день более 200 т мороженого», — цитирует Яшина РИАМО.

По его словам, более 60 предприятий ввозят этот продукт в Москву, помимо тех компаний, производства которых находятся в самой столице. Он отметил, что в дни проведения турниров чемпионата мира по футболу 2018 года город будет полностью обеспечен лакомством.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 мая начали продавать мороженое и напитки в специальных тележках. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день размещено 76.

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