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Союз производителей мороженого навал некорректным отчет Роскачества о пломбире

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Фото: ТАСС/Антон Буценко
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Роскачество в отчете о качестве пломбира в России во главу угла поставило нарушения, а заключение, что все мороженое оказалось качественным — в самый конец документа, что некорректно, заявил порталу iz.ru  гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

Роскачество во вторник опубликовало итоги исследования, согласно которому, более трети популярных марок ванильного пломбира в России не соответствует нормам. В мороженом были обнаружены растительные жиры, кишечная палочка и антибиотики. Всего стандартам не соответствовало 12 из 34 отобранных образцов.

«Мы все делали с Роскачеством практически вместе. Были совместные совещания, подводились предварительные итоги. Но про эту кишечную палочку мы не слышали в окончательном варианте. Это, конечно, единичные случаи. А то, что Роскачество во главу угла поставило нарушения, а само заключение, что мороженое все качественное, отнесли в самый конец – это мы считаем не очень корректно.  Надо было начать с того, что вся продукция хорошая. Хотя проверке мы очень благодарны», – сказал Яшин.

Нарушения, выявленные Роскачеством — для рынка скорее исключение, считает эксперт.

«Вот я их цитирую: «В целом, как показали испытания на российском рынке довольно много безопасного и качественного мороженого». Другие их заключения: там есть кишечная палочка в одном из 54 проверенных образцов, но это же ясно, что это либо вода, либо антисанитария. А все остальное соответствует законодательству. Пломбир он и есть пломбир, где жира от 12% и выше», – сказал Яшин.

По словам главы Союза мороженщиков, пломбир, не содержащий заменителей молочного жира, не может стоить дешевле 50 рублей. 

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