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Аргентина запретила поставки в Россию говядины с антибиотиками

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Zabala
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Власти Аргентины запретили предприятиям страны поставлять в Россию говядину, в которой были выявлены антибиотики. Об этом сообщил атташе по сельскому хозяйству посольства республики в РФ Алонсо Пабло Феррандо.

В ходе рабочей встречи с представителями Россельхознадзора он отметил, что в ближайшее время Буэнос-Айрес передаст информацию о принятых мерах по обеспечению безопасных поставок говядины в Россию.

В российском ведомстве отметили, что ждут полного и тщательного расследования по всем фактам выявления антибиотиков, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Фернандо также запросил информацию по российским требованиям к поставкам говядины на кости в Россию.

С 6 июня будет ограничен ввоз на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии. Причины введения ограничений стали «многочисленные нарушения» в белорусской продукции. Меры носят временный характер.

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