Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Румынии из-за АЧС

Россельхознадзор с 23 мая ввел временные ограничения на поставки свинины из Румынии. Как пояснили в ведомстве, это было сделано из-за африканской чумы свиней (АЧС), говорится в его сообщении.

«С 23 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Румынии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины», — отмечает Россельхознадзор.

С 7 мая из-за АЧС вступили в силу временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. 9 апреля Россельхознадзор предупредил о временном прекращении поставок этой продукции из Белоруссии.

В феврале сотрудники Россельхознадзора зафиксировали вспышку АЧС под Саратовом.