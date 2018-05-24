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Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Румынии из-за АЧС

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Россельхознадзор с 23 мая ввел временные ограничения на поставки свинины из Румынии. Как пояснили в ведомстве, это было сделано из-за африканской чумы свиней (АЧС), говорится в его сообщении.

«С 23 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Румынии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины», — отмечает Россельхознадзор.

С 7 мая из-за АЧС вступили в силу временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. 9 апреля Россельхознадзор  предупредил о временном прекращении поставок этой продукции из Белоруссии. 

В феврале сотрудники Россельхознадзора зафиксировали вспышку АЧС под Саратовом.

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